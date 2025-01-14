İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2025 yılındaki ilk birleşiminde kentsel dönüşüm alanlarındaki hak sahiplerine yönelik önemli bir önerge verildi. Tüm partilerin grup başkan vekilleri tarafından sunulan önerge kapsamında, her bir bağımsız birim için hak sahiplerine ödenecek kira bedelinin 2025 yılı için 12 bin TL olması önerildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Altan İnanç idaresinde gerçekleştirdi. Mecliste önemli bir önerge de gündeme taşındı. Tüm siyasi partilerin grup başkan vekilleri tarafından verilen önergede, devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 2025 yılı için her bir bağımsız birime ödenecek kira bedelinin bütün dönüşüm alanlarında aynı olacak şekilde 12 bin TL olarak belirlenmesi önerisi verildi.

Önergede Uzundere, Ege Mahallesi, Örnekköy, Ballıkuyu, Gaziemir Aktepe Emrez, Çiğli Güzeltepe’de kentsel dönüşüm alanlarında çalışma yapıldığı, 2024 yılı başında encümence Örnekköy’de 5 bin 682 TL, Uzundere’de 5 bin 137 TL, Ege Mahallesi’nde 5 bin 269 TL kira bedeli ödenmesine karar verildiği hatırlatıldı.

2025 yılı için ise tüm dönüşüm alanlarında aylık 12 bin TL önerisi ortaya konuldu. Önergede, yaşanan ekonomik süreçte kira bedellerinin çok yükselmesine, ülkemizde yaşanan olağandışı fiyat artışlarından dolayı hak sahiplerinin kira bedellerini ödemekte sorun yaşadığına dikkat çekildi. Sunulan önerge, acil kaydı ile bütçe ve hukuk komisyonlarına gönderildi.

“ÜLKEDEKİ MUHTEŞEM ENFLASYON VE MUHTEŞEM FAİZ ORANLARI”

Meclis’te SGK borçları üzerine yaşanan tartışmalar üzerine konuşan ve İzmir’de 2024’te 20 milyarlık yatırım yapıldığını da söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, “Yerel gündem konuşulmaya çalışılırken genel siyasetten bahsetmek zorunda kalıyorsak bunun açık bir nedeni var. Ülkede çok ciddi bir ekonomik kriz, ekonomik bunalım var. Ekonomik bunalımın yansıdığı yerlerden biri de İzmir. İzmir’de yaşayan insanlarımızın yaşadığı sorunlara çare olmak zorunda olduğumuzu hissettiğimiz için çabalıyoruz. 2025 yılının sonunda çok daha iyi bir noktada olacağımızdan eminim” dedi.

“Toplam gelirimizin yüzde 36,85’idir” Gaziemir Belediye Balkanı Ünal Işık, SGK borçlarıyla ilgili gündeme değinerek “SGK borçlarımız niye var diye baktığımızda halkın çok önemli bir kesimi biliyor. Bir ay için 100 liraya ihtiyacınız var, 60 lira kazanıyorsanız, 40 lirayı borçlanmak zorundasınız” dedi.

“Belediyeler vatandaşın sorununu üstlendi” Mecliste söz alan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise “Belediyeler hükümetin eksik kaldığı yerlerde ‘bunlar benim problemim değil’ deyip kenara çekilmek yerine ‘vatandaşın sorunu’ deyip bu sorunları üstlenmiş konumdadır. Belediyelere verilecek destek, belediyelerin yolunu açmak, vatandaşın sorunlarını çözmek için temel bir hareket noktası oluşturabilir” dedi.

Denetim Komisyonu üyeleri seçildi Mecliste, İzmir Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyeleri de gizli oyla seçildi. CHP Grubu’nun önerisi Onur Saatli, Banu Gençkan, Yağmur Yurdakul Özkan, Uygar Kanmış olurken, AK Parti Grubu’nun önerisi ise Ercan Tekin oldu. Oylama sonucunda Onur Saatli, Banu Gençkan, Yağmur Yurdakul Özkan, Uygar Kanmış ve Ercan Tekin, komisyona seçildi.

Meclis salonunu nergis kokusu sardı Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, meclis salonundaki tüm masalara Karaburun nergisi bıraktı. Başkan Erdoğan, tüm İzmirlileri nergisin ana vatanı Karaburun’da 25-26 Ocak’ta düzenlenecek Karaburun Nergis Festivali’ne davet etti.