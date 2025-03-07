İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kentin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerin ilki Buz Sporları Salonu'nda yapıldı. Kadınlar ücretsiz seansta buz pateni yapmanın keyfini çıkardı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü "Kadın Her Yerde" sloganı ile çok sayıda farklı etkinlikle kutluyor.

Program kapsamındaki ilk organizasyon, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yer alan Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirildi. Buz pisti 16.00-16.45 ve 20.00-20.45 saatleri arasında kadınlara özel hizmet verdi.

Ücretsiz seansta profesyonel eğitmenlerin gözetiminde buzda kaymayı deneyimleyen kadınlar müzik ve ışık gösterileri eşliğinde keyifli bir gün geçirdi. Kadınlar, organizasyon sırasında toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapan dövizler taşıdı.