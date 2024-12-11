İzmir Büyükşehir Belediyesi, TOKİ’ye ait Mavişehir’deki arazinin açık artırma yöntemiyle satışına ilişkin yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı. Ankara 3. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davanın gerekçeleri arasında arazinin bir kısmının denizde, bir kısmının kıyı kenar çizgisinde kalması, Gediz Sulak Alan sınırındaki arazinin koruma bölgesinde kalması ve özel mülkiyete geçirilmesi aşamasında imar planı iptal davalarındaki gerekçenin dikkate alınmaması yer alıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka Şemikler Mahallesi 25697 ada 1 parseldeki taşınmazın açık arttırma usulü ile satışının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın konuya ilişkin hukuksal girişimlerde bulunulacağı yönündeki açıklamalarının ardından gerekli işlemler başlatıldı.

Yargıya taşınan satış işlemi hakkındaki yürütmeyi durdurma ve iptal talebine ilişkin gerekçeler ise şöyle sıralandı:

a) Taşınmazın bir kısmının kıyı kenar çizgisinde kalması

b) Taşınmazın bir kısmının denizde kalması

c) Taşınmazın Gediz Sulak Alan sınırında hassas koruma bölgesinde kalmasından dolayı özel mülkiyete konu olamayacağı

d) İmar plan iptal davalarındaki gerekçe dikkate alınmadan satışın özel mülkiyete geçirilmesi.

BAŞKAN TUGAY GEÇEN AY DUYURMUŞTU

Hatırlanacağı gibi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay uzun süredir itirazlarını dile getirdiği satış işleminin ardından geçen ay yaptığı açıklamada konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtmişti. Başkan Tugay, “Bir süre önce oranın rekreasyon alanı olmasıyla ilgili plan kararı iptal edilmişti ve o alan plansız kalmış durumda. Sanki yeni bir plan yapılmaya da açık gibi görünüyor. Bu durumu bir boşluk olarak görüp de burada bir rant çalışması yapmayı düşünen birilerinin orayı hazırlayıp aldığını düşünüyorum. Önce hukuki olarak itirazımızı yapacağız. Dava açacağız. Ben belediye başkanı olduğum süre içinde orada hiç kimsenin inşaat yapmasına izin vermeyeceğimi burada tekrar ifade etmiş olayım” diye konuşmuştu.