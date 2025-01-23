İzmir Bornova Belediyesi, Okullar Bölgesi’nde başlattığı yol yenileme ve kavşak düzenleme çalışmalarını tamamladıktan sonra İzeltaş Yan Yolu olarak bilinen Bornova Caddesi’nde de kavşak, genişletme ve asfaltlama çalışmaları gerçekleştirecek. Belediye Başkanı Ömer Eşki, projelerin bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltarak daha güvenli bir ulaşım sağlayacağını belirtti.İZMİR (İGFA) - Çalışmalar kapsamında Bornova Caddesi, Kemalpaşa Caddesi’ne kadar 7 metre genişletilerek şerit sayısı artırılacak ve asfaltı yenilenecek. Yol üzerindeki köprünün bitiminde bir kavşak düzenlemesi yapılacak. Bu kavşaktan Otogar yönüne doğru 20 metre genişliğinde yeni bir yan yol açılacak.

Trafik rahatlayacak, kazalarının önüne geçilecek

Bölgeye kazandırılacak yeni kavşak düzenlemesi ve genişletme çalışmaları ile sıkça meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi amaçlanıyor. Özellikle Otogar yönüne doğru yapılacak yan yol sayesinde de trafiğin daha akıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Başkan Ömer Eşki çalışmaları yerinde inceledi

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilgili personelle birlikte çalışmaların yapılacağı bölgelerde incelemelerde bulundu. Başkan Eşki, kısa süre içinde başlayacak projeyle ilgili: “Okullar bölgesinde bir asfalt ve kavşak düzenlemesi yapıyoruz. Ordinaryus Prof. Muhiddin Erel Caddesi’nin devamındaki İzeltaş köprüsünde de iki önemli çalışma planladık. Yeni kavşak ile Otogar yönüne bir yan yol açıyoruz. Bornova Caddesi’nde ise yol genişletme çalışması yaparak buradaki şerit sayısını artırıyoruz. Yenilenen asfalt ve düzenlemelerle bölgedeki trafik akışını çok daha güvenli ve rahat hale getireceğiz” diye konuştu.