İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, AKP’nin yeni Bornova İlçe Başkanı Cihan Dağlıer’i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Siyasetin farklı kanatlarından gelen iki isim, Bornova halkının sorunlarını çözme noktasında iş birliği yapma kararlılığını dile getirerek siyasette nezaketin ve diyaloğun önemine dikkat çekti.İZMİR (İGFA) - Ziyaret sırasında samimi bir atmosfer oluşurken Başkan Ömer Eşki, “Göreviniz hayırlı uğurlu olsun. İlçe başkanlığı ve genel başkanlık, siyasi partilerdeki en zor görevlerden. Biz

Bornova Belediyesi olarak halkı ilgilendiren her soruna çözüm bulmaya çalışıyoruz. Kamu kurumlarıyla iletişimdeyiz ve vatandaşın çıkarına olan her konuda destek bekliyoruz,” dedi.

Dağlıer: “Yapıcı muhalefet yapacağız”

AKP Bornova İlçe Başkanı Cihan Dağlıer ise ekibinin deneyiminden ve hedeflerinden bahsederek, “Vatandaşın yararına olan her işe destek vereceğiz. Teşkilat tecrübemizle Bornova’da yapıcı bir muhalefet sergileyeceğiz” ifadelerini kullandı.