İzmir Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi’de düzenleyeceği Kış Bilim Kampı ile yarı yıl tatiline girecek öğrencilere uygulamalı atölyeler sunacak. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kampın gençlerin bilimle buluşması için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Başvurular 15-27 Ocak tarihleri arasında online yapılabilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi’nin Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi ile Genç Kaşifler Bilim Evi iş birliğiyle düzenlediği “Kış Bilim Kampı: Bilimde Matematik” etkinliği, ilçenin gençlerine bilimle dolu bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Uygulamalı atölyelerle eğlenerek öğrenme fırsatı

28-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Doğanlar Mahallesi’ndeki Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan kamp, 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerini Astronomi, Biyoloji, Fizik, Fosil Bilim, Kimya, Matematik ve Teknoloji gibi disiplinlerde uygulamalı atölyelerle buluşturacak. Başvurular, 15-27 Ocak tarihleri arasında btbm.bornova.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılabilecek.

Başkan Eşki: “Bilimle geleceği aydınlatıyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kampın bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artıracağını vurgulayarak, "Bornova Belediyesi olarak gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturacak projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu kamp, çocuklarımızın merak duygusunu ve yaratıcılığını desteklemek için harika bir fırsat. Bilim, geleceğimizi şekillendiren en önemli araçlardan biri. Bornova’yı bilimle anılan bir kent yapma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

Kamp süresince öğrencilere bilimsel düşünmeyi teşvik edecek eğlenceli ve öğretici atölye çalışmaları sunulacak. Program, gençlerin hayal gücünü geliştirmeyi ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi amaçlıyor.