Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, çocukların geleceğe umutla bakmasını sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Sorgun Bebek ve Çocuk Kütüphanesi açılışa hazır hale getirildi.

Başkan Ekinci, "Çocuklarımızın gözlerinde parlayan o umut ışığını daha da büyütebilmek için güzel bir hayali gerçeğe dönüştürdük. Bu kütüphane sadece bir bina değil, çocuklarımızın hayal gücüne kanat takacak, bilgiyle büyüyecekleri bir yuva olacak" dedi.

Modern bir tasarımla hazırlanan kütüphane, rengârenk okuma alanları ve zengin içerikli kitaplarla çocukların eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak.

Başkan Ekinci, "Bu projeyle, çocuklarımızın sadece bilgiye değil, aynı zamanda hayal kurma cesaretine de sahip olmalarını istiyoruz. Her çocuğun burada öğrenerek ve eğlenerek büyümesini arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.