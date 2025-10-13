Ülke genelinde düzenlenen tatbikat Yozgat’ta gerçeği aratmayan görüntülerle geride kaldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare’ etkinlikleri kapsamında ‘Afetler ve Dayanıklılık Ayı’ olan Ekim ayında 13 Ekim Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı olarak tatbikatlar yapıldı.

Yozgat Toki Şehit Mehmet Koçak İlk ve Ortaokulu’nda AFAD, Kızılay, Yozgat Belediyesi İtfaiyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Arama Kurtarma Birimi (AKUB) görevlileri tarafından öğrencilere afetler ve afet anında yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verildi. Tatbikata 400 öğrenci ve 21 öğretmen katıldı. Senaryo gereği sirenlerin çalmasıyla öğrenciler ‘çök, kapan, tutun’ yöntemini uyguladı, daha sonra okul binası tahliye edildi ve öğrencilerin güvenli şekilde toplanma alanına ulaşmaları sağlandı.

Sorgun ilçesinde ise Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen tatbikatta da yangın eğitimi verildi. Tatbikatta öğrencilere ve öğretmenlere Sorgun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri uygulamalı eğitim verdi.