Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Kurşunlu meydanındaki katlı otoparkın üzerine çıkan bir vatandaş intihar girişiminde bulundu. Bugüne kadar çok sayıda girişimde bulunduğu öğrenilen şahsın girişimini Kurşunlu Meydanı’nda toplanan çok sayıda kişi, yaşananları cep telefonlarıyla kayda alarak adeta bir film sahnesi izler gibi izledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri de muhtemel bir tehlikeye karşı şişme atlama yatağı açarak önlem aldı.

5 katlı otoparkın çatısına çıkan şahıs polislerin iknası sonrası çatıdan indi. Bu sırada çevrede toplanan kalabalığın gelişmeleri film sahnesi izler gibi izlemesi ise dikkat çekti.