Gümrük Muhafaza ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonunda Edirne’den Türkiye’ye sokulmak istenen 105,234 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken bir şahsın üzerinden sahte basın kartı çıktı.

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Kapısında ortak yapılan operasyonda 97 paket içerisinde 105,234 kilogram esrar ele geçirildi.

Hassas burun Atlas tespit etti

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü unsurlarının edindiği istihbari bilgi üzerine Türkiye’ye yurtdışından uyuşturucu madde getireceğinden şüphelenilen tır ekiplerce beklendi. Türkiye’ye giriş yapmak üzere Hamzabeyli Gümrük Sahasına gelen tır, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince fiziki takibe alındı. X-Ray kontrolünde tespit edilen şüpheli bölgelere, Narkotik Dedektör Köpeği "Atlas"ın tepki vermesi üzerine tespit edilen bölgede dorse aracının arka tarafında yapılan aramada yasal yük üzerinde ve arasında siyah ve mavi renkli çantalar dikkati çekti. Çantalar açıldığında 97 paket şeffaf poşet içerisinde 105,234 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu parası üzerlerindeyken yakalandılar

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyonu genişleterek uyuşturucuların alıcılarına yönelik araştırmalar kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda, uyuşturucu maddelerin alıcısı olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca, uyuşturucu maddeler karşılığında ödenmek üzere yaklaşık 35 bin Euro para ele geçirildi.

Zehir tacirinin cüzdanından sahte basın kartı çıktı

Operasyonda yakalanan bir şüphelinin üzerinden sahte basın kartı çıktı. Kartın üzerindeki "Kriminal Polis Haberleri Muhabir" ibareleri dikkat çekerken, renk ve şekil itibariyle aldatmaya yönelik yapıldığı düşünülen kartla ilgili yapılan araştırmalarda kartın sahte olduğu ekipler tarafından tespit edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli Adli Makamlara sevk edildi.