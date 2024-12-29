İzmir Bornova’nın yüksek kesimlerine yağan yılın ilk karı, özellikle kırsal mahallelerde etkili oldu. Bornova Belediyesi ekipleri, yolları açıp tuzlama yaparak olumsuz hava koşullarına hızla müdahale etti. Mahalle muhtarları çalışmalardan dolayı Başkan Ömer Eşki’ye teşekkür ederken, Eşki tüm Bornovalılara sağlıklı bir yıl diledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova’nın yüksek kesimlerine dün gece itibarıyla yılın ilk karı yağdı. Özellikle Kurudere, Sarnıç ve Beşyol mahallelerinde etkili olan kar yağışı, İzmirlilere yeni yıl öncesinde beyaz bir manzara sundu. Vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için harekete geçen Bornova Belediyesi ekipleri, gece yarısından itibaren karla mücadele çalışmalarına başladı. Kar nedeniyle kapanan yollar hızlıca açılırken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da gerçekleştirildi.

Muhtarlardan teşekkür

Belediye ekiplerinin özverili çalışmaları mahalle sakinlerinin takdirini topladı. Sarnıç Mahallesi Muhtarı Recep Ay, Kurudere Mahallesi Muhtarı İbrahim Karakaya ve Beşyol Mahallesi Muhtarı Yaşar Yılmaz, Başkan Ömer Eşki ve belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Gerekli tüm önlemleri aldık

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunarak şunları söyledi:

“Bornova’nın kırsal mahallelerinde kış şartlarının etkisini gösterdiği bu günlerde vatandaşlarımızın güvenliğini ve konforunu sağlamak birinci önceliğimiz. Ekiplerimiz, kar yağışının başladığı andan itibaren sahada çalışarak yollarımızı açık tuttu ve buzlanmayı önlemek için gerekli müdahaleleri yaptı. Mahalle muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Amacımız, hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamamasını sağlamak. Tüm Bornovalılara sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum.”