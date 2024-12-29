Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Narin Güran davasında alınan karara ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adaletin terazisi hiç bir zaman şaşmayacağını ifade ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hiçbir karar Türkiye’nin evladı Narin kızımızı geri getiremez ancak sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti" dedi.ANKARA (İGFA) - Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.

Heyet, itirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini gizleme ve yok etmeden 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

"ADALETİN TERAZİSİ HİÇ BİR ZAMAN ŞAŞMAYACAKTIR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, acı olayda maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hak ettiği cezalara çarptırılarak adaletin tecelli etmesinin milletin büyük bir beklenti haline geldiğini vurgulayarak, "Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkeleri doğrultusunda gecikmesizin verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir" dedi. "Adalet, mülkün temelidir. Adaletin terazisi hiç bir zaman şaşmayacaktır" diyen Bakan Tunç, paylaşımında, "Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için devlet ve milletçe hepimiz hep birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Narin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1873092670450438254

Öte yandan konu ile ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, acısı yürekleri yakan Narin için sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmaları adına Bakanlık olarak süreci yakından takip edecekleri sözünü verdiklerini ve bu sözü kararlılıkla yerine getirdiklerini belirtti. Bakan Göktaş, "Bu süreçte özveri ile canla başla Narin’ın hakkını savunan ve Narin için adaletin tecelli etmesini sağlayan avukatlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

https://twitter.com/MahinurOzdemir/status/1873079009040302107

