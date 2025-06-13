İstanbul İtfaiyesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonuyla düzenlenen “Lityum-İyon Batarya Yangını Test ve Eğitim Programı” 16 ilin itfaiyecilerini bir araya getirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İtfaiye Eğitim Merkezi’nin Bahçelievler ve Resneli yerleşkelerinde, lityum-iyon batarya yangınlarına karşı hazırlık amacıyla kapsamlı bir eğitim ve test programı gerçekleştirildi.

Programa İstanbul’un yanı sıra Ankara, Antalya, Balıkesir, Denizli, Erzurum, Kayseri, Kocaeli, Samsun, Aksaray, Bilecik, Elazığ, Erzincan, Kilis, Kırşehir ve Yalova’dan itfaiyeciler katıldı.

Teorik ve uygulamalı iki aşamadan oluşan eğitimde, lityum-iyon batarya yangınlarının nedenleri, riskleri, müdahale yöntemleri ve yeni nesil yangın söndürme maddeleri ele alındı.

https://twitter.com/ibbitfaiye/status/1933498455923544434

Uygulama sahasında ise gerçek yangın testleriyle geliştirilen söndürme maddeleri denendi.

Program, Türkiye genelindeki itfaiyecilerin bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlayarak, batarya yangınlarına karşı farkındalığı ve müdahale kapasitesini artırmayı hedefledi.