İstanbul Beykent Üniversitesi, 10 lisans ve bir ön lisans programı ile Türkiye Yeterlilik Çerçevesi (TYÇ) Logosu almaya hak kazandı.

Türkiye Yeterlilik Çerçevesi Kurulu toplantılarında alınan kararlar çerçevesinde kalite güvence ölçütlerini sağlayan İstanbul Beykent Üniversitesine ait 10 lisans ve 1 ön lisans programı TYÇ Logosu almaya hak kazandı. İlgili programlardan mezun olan öğrencilerin diplomalarında, diploma eklerinde ve mezun belgelerinde TYÇ logosu kullanılabilecek.

İstanbul Beykent Üniversitesinin TYÇ Logosu almaya hak kazanan programları şunlar:

Aşçılık (İ.Ö.) Ön Lisans Diploması, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Diploması, İşletme (İngilizce) Lisans Diploması, Makine Mühendisliği (İngilizce) Lisans Diploması, Makine Mühendisliği Lisans Diploması, Medya ve İletişim Lisans Diploması, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Lisans Diploması, Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) Lisans Diploması, Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans Diploması, Yeni Medya Lisans Diploması, Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Diploması.

Diplomaların Avrupa’da geçerliliğini sağlayan TYÇ, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim dâhil mesleki, genel, akademik eğitim ve öğretim programları ile diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını belirliyor. Bu sayede öğrencilerin aldığı eğitimin ve diplomaların kalitesinin Avrupa standartlarında olduğu belgelendiriliyor. Ülkemizde kalite güvencesi sağlamış tüm yeterlilikleri bünyesinde barındırmayı hedefleyen bu yapı; yeterlilik sağlayan kurum ve kuruluşlar ile iş dünyası ve sosyal paydaşlar arasında iş birliğini vazgeçilmez kılmayı amaçlıyor.