Birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi kent Birgi için UNESCO yolunda yeni bir süreç başlıyor. UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine hazırlık sürecinde önemli bir kilometre taşı olan ’Alan Yönetimi’ sürecinin başladığını belirten Belediye Başkanı Mustafa Turan, bunun heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Alan Yönetimi Başkanlığına Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez’ın atanmasıyla, Birgi tarihi kentinin UNESCO sürecinde tüm paydaşlarla bir araya gelerek ileriye yönelik iş birliklerinin görüşülmesi amacıyla tanışma ve koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda ilçe Kaymakamı Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Mustafa Turan, İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Sadık Doğruer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanı Sedat Kirt, ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri Bilgin Sözen, Sentrium Porjesinden Aslı Çakır Dağlı, Büşra Çelikalan, UNDP’den Seda Kutluk, TGA’dan Hasan Tahsin Karaali, E.Ü. Birgivi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. M.Hanefi Palabıyık, Ticaret Odası Başkanı İbrahim Sürev, Türsab temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Birgi’ye gönül veren çok sayıda katılımcı yer aldı. Toplantıda UNESCO Dünya Mirası adaylık dosyası için yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgiler verilirken, katılımcıların fikir ve önerilerine yer verildi. En kısa sürede oluşturulacak yönetim planı kapsamında çalışmalara hız verileceği belirtildi.

Birgi için heyecanlıyız

Belediye Başkanı Mustafa Turan yaptığı açıklamada; “2012 yılından bu yana devam eden UNESCO yolculuğumuz ortak bir çalışma sonucunda başarıya ulaşacak ve Birgi örnek bir kent olacaktır. Batı Anadolu’da kendini korumayı başarabilmiş tek kent Birgi’dir. Kendine has mimari dokusuyla cumbalı evleri ve konaklarıyla, camileriyle, türbeleriyle, hamamlarıyla, medreseleriyle, çeşmeleriyle, külliye ve daha birçok eseri ile beylikler döneminden başlayarak günümüze taşınmış birçok tescilli eseri bir arada barındıran müze kent görünümündedir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından belirlenen UNWTO En İyi Turizm Köyleri Listesinde olan, zengin tarihî, kültürel değerleri, doğal güzellikleriyle dolu Birgi, birkaç yıl içinde süreçle ilgili çalışmalarını tamamlayacaktır. UNESCO Dünya Mirası yolunda kararlıyız, heyecanlıyız” dedi.