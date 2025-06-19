İstanbul, 27-29 Nisan 2026’da Avrupa’nın prestijli teknoloji ve ulaşım etkinliği ERTICO ITS Avrupa Kongresi’ne ev sahipliği yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSBAK AŞ öncülüğünde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek kongre, 50’den fazla ülkeden 3 binden fazla katılımcıyı ağırlayacak. Etkinliğin tanıtımı Artİstanbul Feshane’de yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul, 2026’da “İnovasyona Köprü Olmak: Entegre, Güvenli ve Kesintisiz Mobilite” temasıyla düzenlenecek ERTICO ITS Avrupa Kongresi’ne hazırlanıyor. İBB’nin liderliğinde ve İSBAK AŞ’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinliğin tanıtım toplantısı, 18 Haziran 2025’te Artİstanbul Feshane’de düzenlendi. Toplantıya yerli ve yabancı sektör temsilcileri katılırken, ERTICO CEO’su Joost Vantomme, İSBAK Genel Müdür Vekili Erdem Samut ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan konuşma yaptı.

“İSTANBUL’UN KÜRESEL ROLÜ PEKİŞECEK”

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, konuşmasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ileterek başladı. “İstanbul, tarihte ulaşım sistemlerine öncülük etmiş bir kent. Tünel Metrosu, dünyanın en eski ikinci metrosu olarak hazinemizdir,” diyen Aslan, 2022’den beri ERTICO ile sürdürülen iş birliğinin İstanbul’u akıllı şehir haline getirme hedefini desteklediğini belirtti. Aslan, “Bu kongre, İstanbul’un dünyaya tanıtımına katkı sağlayacak, yatırım fırsatları yaratacak ve uluslararası diplomaside stratejik rolünü güçlendirecek. ITS Avrupa Kongresi İstanbul’a hayırlı olsun,” dedi.

İŞ BİRLİĞİ RESMİYET KAZANDI

Tanıtım toplantısının ardından ERTICO ve İSBAK AŞ arasında iş birliği protokolü imzalandı. Bu imza, İstanbul’un 2026 kongresine ev sahipliğini resmiyete kavuştururken, kentin akıllı ulaşım sistemlerindeki vizyonunu vurguladı.

27-29 Nisan 2026’da İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek kongre, düşünce liderleri, girişimciler, kamu yöneticileri ve uzmanları bir araya getirecek.

Akıllı ulaşım teknolojilerinin sergileneceği etkinlik, İstanbul’un kültürel mirası ve girişimcilik ekosistemini de tanıtacak.