Hatay’ın İskenderun ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan asayiş uygulamalarında; çocuğu kasten öldürmek suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.C.A., hrsızlık suçundan yakalama emri bulunan R.Ö., basit yaralama suçundan yakalama emri ve bu suçtan 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.B. adlı 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan R.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.