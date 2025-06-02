Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda en fazla düdük çalan hakem 23 maçla Cihan Aydın oldu. Bu sezon aynı zamanda 55 yıl sonra ligde yabancı bir hakem de görev aldı. TFF, Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması için Sloven hakem Slavko Vincic’i Türkiye’ye getirdi.

Trendyol Süper Lig’de sezon dün akşam oynanan müsabakalarla sona erdi. Hakem performansları her dönem olduğu gibi bu sezon da çok tartışıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) ise geçtiğimiz dönemlere kıyasla daha çok genç hakemlere şans verdi.

En fazla düdük çalan Cihan Aydın

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda en fazla düdük çalan hakem Cihan Aydın oldu. Aydın, 23 müsabakada hakem olarak sahada yer aldı. Bu ismi 22’şer defa ile Ali Şansalan, Ozan Ergün ve Mehmet Türkmen takip etti.

55 yıl sonra yabancı hakem

Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan toplam 6 derbide 5 farkı hakem düdük çaldı. Bunlar arasında en dikkat çeken isim ise Slavko Vincic oldu. TFF, ligin 26. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi için Sloven hakem Vincic ile anlaştı. Vincic, Süper Lig’de 55 yıl sonra düdük çalan ilk yabancı hakem oldu.

Beşiktaş - Galatasaray ve Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarına atanan Yasin Kol da iki derbiyle ön plana çıktı. Ligde 17 kez düdük çalan Kol, aynı zamanda 1. Lig play-off finalinde de görev aldı.

Diğer derbilere bakıldığında; Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasını Arda Kardeşler, Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Mehmet Türkmen ve Fenerbahçe - Galatasaray müsabakasını da Atilla Karaoğlan yönetti.

Sarı kartlarda zirvede Atilla Karaoğlan

Atilla Karaoğlan, 122 sarı kartla bu alanda zirvede yer aldı. Karaoğlan, 1 kez de çift sarı karttan kırmızı kartına başvurdu. Atilla Karaoğlan’ı 116 sarı kart ile Ozan Ergün takip etti.

Ali Şansalan kırmızıyı seviyor

Süper Lig’de 22 defa düdük çalan Ali Şansalan, aynı zamanda en fazla kırmızı kartına başvuran isim olan öne çıktı. Şansalan, 4’ü çift sarıdan, 4’ü de direkt olmak üzere toplam 8 kez kırmızı kart gösterdi. 3’ü çift sarıdan 4’ü direkt 7 kırmızıyla Zorbay Küçük ile 4’ü çift sarı karttan 3 tanesi de direkt olarak yine 7 kırmızı kartla Burak Pakkan en çok kırmızı kart gösteren hakemler sıralamasında üst basamaklarda yer aldı.