Eskişehir Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü himayesinde Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünce İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığının katkılarıyla işitme engelliler tarafından hazırlanan "Buğdaydan Nefese" kısa filmi gösterime girdi.

Düzenlenen programda İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Aydın Ertekin, büyük Türk düşünürü ve halk ozanı Yunus Emre’nin "Buğday mı nefes mi?" menkıbesini konu alan "Buğdaydan Nefese" kısa filmine dair bilgi verdi. Programda konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise, film hakkındaki düşünceleri ve engelli bireylerin sosyal hayattaki yerinin öneminden bahsetti. Daha sonra Vali Aksoy, film oyuncularına çiçek takdim etti.

Programa Vali Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy, Vali Yardımcısı Ali Çetin, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.