TÜİK verilerine göre, 2025 Nisan ayında inşaat üretim endeksi yıllık bazda yüzde 9,5 artış gösterirken, aylık bazda yüzde 1,6 geriledi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Nisan ayına ilişkin İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Veriler, inşaat sektöründe yıllık büyümenin devam ettiğini, ancak aylık bazda bir yavaşlama olduğunu ortaya koydu.

2021=100 referans yılına göre, inşaat sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,5 artış kaydetti. Alt sektörlerde, bina inşaatı yüzde 11,6, bina dışı yapıların inşaatı yüzde 1,9 ve özel inşaat faaliyetleri yüzde 7,5 oranında yıllık büyüme gösterdi.

Aylık bazda ise inşaat üretim endeksi yüzde 1,6 azaldı.

Nisan ayında bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,9, bina dışı yapıların inşaatı yüzde 1,1 ve özel inşaat faaliyetleri yüzde 1,0 geriledi.