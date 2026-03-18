Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte lokum, cezerye ve bayram şekerlerine olan talep arttı.

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Adana'da geleneksel tatlılardan havuç ve şekerin karıştırılıp çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen cezeryenin üretimi artan taleple birlikte hızlandı. Cezeryenin yanı sıra lokum ve bayram şekerlerine olan talep de arttı. Kentte 10 şubeyle faaliyet gösteren Musko Kuruyemiş'te de yoğunluk yaşanıyor. Bayram sofralarının vazgeçilmez ikramlıkları arasında yer alan cezerye, lokum ve şekerlemeler, vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler arasında bulunuyor. Bayram öncesi hazırlıkların hız kazandığını belirten firmanın müşteri temsilcisi Muhammed Ali Özbek, vatandaşların özellikle taze ve kaliteli ürünlere yöneldiğini söyledi. Özbek, 'Bayram yaklaşırken özellikle lokum, şekerleme ve ikramlık ürünlere olan talepte ciddi bir artış yaşanıyor. Bayramda misafirlere lokum ve bayram şekeri ikram etmek bizim kültürümüzde çok önemli bir gelenek. Bu nedenle vatandaşlarımız bayram öncesinde en taze ve kaliteli ürünleri tercih etmeye özen gösteriyor' dedi.

'Yoğun bir üretim ve hazırlık yapıyoruz'

En çok tercih edilen ürünler hakkında da bilgi veren Özbek, 'Özellikle sultan lokum çeşitleri, güllü lokum, bol Antep fıstıklı lokumlar ve klasik bayram şekerleri en çok ilgi gören ürünler arasında yer alıyor. Biz de müşterilerimize en taze ve en bol malzemeli ürünleri sunabilmek için bayram öncesi yoğun bir şekilde üretim ve hazırlık yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara alışverişlerini son güne bırakmamaları tavsiyesinde bulunan Özbek, 'Vatandaşlarımızın bayram alışverişlerini son güne bırakmamalarını tavsiye ediyoruz. Böylece hem daha rahat alışveriş yapabilirler hem de ürün çeşitliliğinden daha iyi faydalanabilirler. Biz de bayram boyunca misafirlere en güzel ikramların sunulabilmesi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz' diye konuştu.