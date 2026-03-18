İstanbul Arel Üniversitesi, Dünya Tüketici Hakları Haftası kapsamında 'Tüketici Sorunları ve Çözüm Önerileri' sempozyumunu Türkiye Ticaret Bakanlığı ve LOBİN International iş birliğiyle gerçekleştirdi. Akademisyenler, kamu temsilcileri ve iş dünyasından isimlerin katıldığı etkinlikte, tüketici haklarının güncel durumu ve çözüm yolları ele alındı.

İstanbul Arel Üniversitesi Cevizlibağ Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program saat 13.00'da başladı. Açılış konuşmasını İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. C. Uğur Özgöker yaptı. Özgöker, tüketicilerin korunmasının önemine dikkat çekerek bu konuda yasal bir düzenlemenin gerekliliğini vurguladı.

Toplantının ilk oturumu, İstanbul Arel Üniversitesi LEE Müdürü Prof. Dr. Ali Akdemir'in başkanlığında gerçekleştirildi. Akdemir, açılış konuşmasında şunları söyledi:

'Üniversite olarak bu etkinliği düzenlemekten büyük bir gurur duyuyoruz. Tüketici haklarını anlamak, insan haklarıyla doğrudan bağlantılıdır. İnsan hakları konusunda bilinçlenildiğinde, tüketici de en doğru ve bilinçli kararları alabilir.'

Akdemir, konuşmasında ayrıca toplumsal farkındalığın önemine değinerek, eğitim ve bilgilendirme yoluyla tüketici haklarının korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

İlk oturumda, İstanbul Arel Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ersin Göse, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, LOBİN International Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fehim Ustaoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, EGD Başkanı Hasan Arslan ve Avrupa Ekonomi Senatosu Ortadoğu Başkanı Iraj Alipour konuşmalarını gerçekleştirdi.

Zirvede sahneye çıkan Prof. Dr. Ersin Göse ise 'Tüketicilerin doğru ürüne ulaşabilmesi ve haklarını bilmeleri çok önemli. Bilinçli tüketici, hem kendini korur hem de piyasada adil bir denge oluşmasına katkı sağlar' diye konuştu.

Tüketici zirvesinde önemli katkıda bulunan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, tüketicilerin korunması, piyasa denetimleri ve yeni nesil ticaret düzenlemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gürcan, özellikle sahte ilanlarla mücadeleden yenilenmiş ürün piyasasına kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmaları paylaştı.

'E-Devlet üzerinden kimlik doğrulama zorunluluğu'

İlan sitelerinde yaşanan mağduriyetleri önlemek için yeni bir döneme girildiğini belirten Gürcan, şu ifadeleri kullandı:

'İlan sitelerinde e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapılarak ilan verme dönemi başlatıldı. Böylelikle sahte ilanların önüne geçmiş olduk.'

Gürcan, araç satışlarında dolandırıcılığı engellemek amacıyla 'Güvenli Ödeme Sistemi'nin devreye alındığını ve tüm işlemlerin bu sistem üzerinden gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Ekonomiye 'Yenilenmiş Ürün' desteği

Sürdürülebilirlik ve tüketici bütçesini koruma amacıyla yenilenmiş ürün sistemine büyük önem verdiklerini belirten Gürcan, şunları söyledi:

'Cep telefonu, akıllı saat, bilgisayar ve oyun konsolu gibi ürünler, bakanlık onaylı merkezlerde 24 ay garantili olarak yenilenerek tekrar tüketicinin kullanımına sunuluyor. Bu sistemle hem çevreyi koruyor hem de vatandaşa kaliteli hizmeti uygun maliyetle sunuyoruz.'

'Çocuklar katledilirken tüketici hakları konuşmak manidardır'

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tüketici Hakları Haftası etkinliğinde yaptığı konuşmada dünyadaki hak ihlallerine sert tepki gösterdi. Tatar, Gazze ve İran'da yaşanan insani dramlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Gazze'de ve İran'da hoyratça insan hakları ihlal edilirken, çocuklar katledilirken tüketici haklarını konuşmak manidardır. Çelişkiler çok derindir; haklar konusuna etraflıca bakılmalıdır.' Dünyadaki 'çifte standart' vurgusu yapan Tatar, en temel insan hakları görmezden gelinirken diğer hakların savunulmasının oluşturduğu tezatlığın altını çizdi.

Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Gözde Zeytin Çağrı, tüketici haklarına ilişkin değerlendirmesinde özellikle indirim ve etiket oyunlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Tüketicilerin reklamlara karşı şikâyetlerini Reklam Kurulu üzerinden e-Devlet aracılığıyla iletebileceğini belirten Çağrı, yanıltıcı indirim algısının sıkça kullanıldığına dikkat çekti. Çağrı, bir ürünün fiyatının önce yükseltilip ardından indirim yapılmış gibi gösterilebileceğini vurgulayarak tüketicilerin alışverişte daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda tüketici haklarının korunması, dijitalleşme çağında tüketicilerin karşılaştığı yeni sorunlar, hukuki süreçler ve sektörel çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, tüketici bilincinin artırılmasının ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Ferah Zeydan, konuk şarkıcı olarak sahne alarak etkinliğe renk kattı.