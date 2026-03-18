Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Aydıntepe Anaokulunda, 18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte minik öğrencilerle birlikte zaferin taşıdığı büyük anlam üzerine sohbet edilirken, kahramanlık, fedakârlık ve vatan sevgisi drama etkinlikleriyle anlatıldı. Öğrenciler, canlandırmalarla o ruhu hissederek öğrenme fırsatı buldu.

Okul yönetimi, geçmişini bilen ve değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını ifade etti.