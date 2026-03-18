Adana'da Seyhan ÇEP Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin çektiği 'Emanet' isimli kısa film, 'Ahilikten İlhamla Sürdürülebilir Yarınlar' Kısa Film Yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde; Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi iş birliğinde 'Ahilikten İlhamla Sürdürülebilir Yarınlar' Kısa Film Yarışması gerçekleştirildi.

Ahilik kültürünün temel değerleri olan dürüstlük, dayanışma ve toplumsal sorumluluk temalarının işlendiği yarışmaya 29 ilden toplam 55 eser katıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Türkiye birinciliği Adana Seyhan ÇEP Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin 'Emanet' filmine verildi.

Yarışmada ikinci sırayı Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 'Ahi Nefesi', üçüncü sırayı ise Kırşehir Aşıkpaşa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 'Hayır ve Bereket' adlı filmi aldı.

Radyo Televizyon Bölümü öğretmeni Ömürzat Toparlak, yaklaşık 4-5 aydır üzerinde çalıştıkları projenin ödüllendirilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

Okul müdürü Saffet Alptekin ise 55 kısa filmin içerisinde 1.'inci olmanın çok kıymetli olduğuna dikkat çekerek, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Yarışmanın ödül töreninin ise önümüzdeki günlerde yapılacağı bildirildi.