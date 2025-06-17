Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda salça paketleri arasında gizlenmiş uyuşturucuyu ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Tatvan ilçe girişindeki arama kontrol noktasında bir Tır durduruldu. Tırda yapılan aramada salça paketleri arasına gizlenmiş vaziyette, 5 parça halinde 6 kilo 50 gram ‘Skunk’ maddesi ele geçirildi. Tır sürücüsü Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı" denildi.