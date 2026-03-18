Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarındaki Süphan Dağı, zirvesinde oluşan nadir bulut oluşumuyla mest etti.

Türkiye'nin en yüksek üçüncü noktalarından biri olan, 4 bin 58 metre rakımdaki Süphan Dağı, eşsiz bir doğa olayına ev sahipliği yaptı. Hava sıcaklığının düşmesi ve nem oranının değişmesiyle dağın zirvesini çevreleyen bulut tabakası, 'mercek bulutu' ve 'bulut şelalesi' görüntülerini çağrıştıran bir manzara oluşturdu. Süphan Dağı'nın heybetli siluetiyle birleşen bulutlar eşsiz bir doğa tablosu ortaya çıkardı.