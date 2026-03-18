Bitlis Eren Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, düzenlenen gezi programı kapsamında kentin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile üniversitenin işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, kentin tarihi dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu. Gezi kapsamında kentin önemli tarihi yapıları gezilerek öğrenciler bilgilendirildi. Program sayesinde farklı ülkelerden gelen öğrencilerin Bitlis'in kültürel mirasını tanıması ve şehirle daha güçlü bağ kurması amaçlandı.

Rehber eşliğinde gerçekleştirilen gezi kapsamında Gazi Bey Camisi'nden başlayarak Hüsrev Paşa Hamamı, Şerifiye Hanı, Hatibiye Medresesi, Alemder Camisi ve Feyzullah Ensari Türbesi gibi tarihi yerleri ziyaret ederek kent hakkında bilgi alan öğrenciler şehrin kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu.

Gezi boyunca öğrencilere rehberlik eden Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilisi Metin Akşit, tarihi mekanların öğrenciler üzerinde olumlu bir etki bıraktığını ifade ederek, 'Bugün Bitlis Eren Üniversitesi'nde eğitim gören yurt dışından gelen öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Öncelikle Bitlis'in kültür varlıklarını tanıttık. Gazi Bey Camisi'nden başlayarak Hüsrev Paşa Hamamı, Şerifiye Hanı, Hatibiye Medresesi, Alemder Camisi ve Feyzullah Ensari Türbesi'ni kapsayan bir rota ile öğrencilere şehrin tarihi ve kültürel dokusunu aktardık. Ardından şu an bulunduğumuz Hazo Han'da öğrencilerimizi ağırladık' dedi.