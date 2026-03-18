Bilecik'te aranan ve 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
İçeriği Görüntüle
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bilecik'e bağlı Gülümbe köyü mevkiinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H. Ö. yakalandı. Yakalanan H. Ö. ile birlikte E. E., isimli şahıslar, mahkeme kararı gereği Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: İHA