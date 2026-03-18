Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111.yıl dönümü töreni düzenlendi.

Törenler, Osmaneli Hükümet Konağı tören alanında bulunan Atatürk anıtına Kaymakam Abdüssamed Kılıç ve Belediye Başkanı Bekir Torun tarafından çelenklerin sunumuyla başladı. Çelenk sunumu, şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli astsubay üstçavuş Mustafa Kocatepe günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin Osmaneli Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda da program düzenlendi. Öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi programı da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin oynadığı tiyatro oyunun ardından öğrencilerin okuduğu şiirler 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerinin hediyelerinin vermesinin ardından program son buldu. Programın sonrasında protokol üyeleri, ilçe müftülüğü personeli ile birlikte ilçe mezarlığında bulunan şehit kabirlerini ziyaret edilerek dualar okudu. Tören, şehitliği ziyaret edilmesinden sonra Fatih Camii'nde bütün şehitlerimizin için okutulan Mevlit programının ardından Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Bekir Torun ve protokol üyelerinin şehit ailelerini ziyaret etmesinin ardından sona erdi.

Düzenlenen programa Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Bekir Torun, Cumhuriyet Savcısı Rumeysa Doruk, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Yusuf Soy, şehit yakınları, gaziler, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Bekir Torun ve kurum müdürleri, şehit aileleri, gazi ve gazi ailelerin evlerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü münasebeti ile iftarda bir araya gelecekler.