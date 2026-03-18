Bilecik'te gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada; sentetik kannabinoid ham maddesi, sentetik kannabinoid maddesi, uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen tütün ve aseton maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ve 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.