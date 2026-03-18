Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçedeki sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve beraberindeki heyetle Pazaryeri Devlet Hastanesi'ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret programı kapsamında Pazaryeri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abbas Karakurt ve Hastane Müdürü Mehmet Şah Yüce'yi makamlarında ziyaret eden heyet, ilçedeki sağlık hizmetlerinin genel durumu hakkında istişarelerde bulundu. Başkan Tekin, pandemi döneminden bu yana omuzlarındaki yük katlanarak artan sağlık personeline ilçesi adına teşekkürlerini sundu.

'Pazaryeri Belediyesi olarak her zaman sağlık ordumuzun yanındayız, destekçisiyiz'

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, sağlık çalışanlarının toplumun görünmez kahramanları olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

'Bugün, insan hayatını her şeyin üstünde tutan, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan kıymetli hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutlamak için buradayız. Onlar, en zor anlarımızda uzanan şifa eli, umutsuzluğa düştüğümüzde sığındığımız limandır. Kendi canlarını hiçe sayarak başkalarının canını yaşatmak için mücadele eden bu yüce mesleğin mensuplarına minnettarız. Pazaryeri Belediyesi olarak her zaman sağlık ordumuzun yanındayız, destekçisiyiz. Başhekimimiz Sayın Abbas Karakurt ve Müdürümüz Sayın Mehmet Şah Yüce nezdinde, ilçemize değer katan tüm sağlık personeline şükranlarımı sunuyorum.'