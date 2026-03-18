Bilecik'te kuşaklar arası anlamlı buluşma gerçekleştirildi.

Bilecik Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde kalan büyüklerle bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler ile huzurevi sakinleri arasında samimi ve sıcak anlar yaşandı. Gerçekleştirilen boyama etkinliği ile renkli görüntüler ortaya çıkarken, öğrenciler ve huzurevi sakinleri birlikte keyifli vakit geçirdi.

Kuşaklar arası dayanışma ve paylaşmanın güzel bir örneği olan etkinlik, huzurevi sakinlerinin yüzlerinde tebessüm oluştururken, gönüllerinde mutluluk bıraktı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, gençlerin gösterdiği ilgi ve duyarlılığın büyük anlam taşıdığını belirterek, 'Nazik ziyaretleri ve içten ilgileri için Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan tüm gençlerimize teşekkür ediyor, bu anlamlı buluşmaların devamını diliyoruz' dedi.