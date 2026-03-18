OYAK Çimento, küresel ölçekte en güvenilir iş sürdürülebilirliği derecelendirme platformlarından EcoVadis tarafından Bronz Madalya ile ödüllendirildi. Değerlendirme kapsamında dünya genelindeki şirketler arasında yüzde 35'lik dilime giren OYAK Çimento, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) alanındaki performansıyla dikkat çekti.

Dünya çimento sektöründe (Çin hariç) üçüncü büyük oyuncu konumunda olduğu belirtilen TCC Group çatısı altında faaliyetlerini sürdüren OYAK Çimento, 'Net-Sıfır' vizyonu doğrultusunda attığı adımlarla uluslararası arenada dikkat çekmeye devam ediyor. Şirket, son olarak dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik derecelendirme platformlarından EcoVadis'in 2026 yılı değerlendirmesinde, şeffaf raporlama anlayışı ve sürdürülebilir üretim yatırımları sayesinde Bronz Madalya almaya hak kazandı. Kurumsal sürdürülebilirlik performansını çevresel, sosyal, etik ve sürdürülebilir tedarik zinciri kriterleri üzerinden analiz eden küresel derecelendirme platformu EcoVadis, 175'ten fazla ülkede şirketlerin ESG karnesini tescilleyerek şeffaf bir değerlendirme sunuyor. Söz konusu başarı; çevresel etkilerin azaltılması, etik çalışma standartları, insan hakları ve sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi gibi temel kriterlerde sergilenen sistematik çalışmaların bir sonucu olarak kaydedildi.

'2050 Net-Sıfır hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz'

Elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan OYAK Çimento Alternatif Kaynak ve Çevre Direktörü Galip Tekiner, sürdürülebilir üretimin OYAK Çimento'nun gelecek stratejisinin merkezinde yer aldığını vurgulayarak şunları söyledi: 'OYAK Çimento olarak, sürdürülebilir üretim anlayışımızın uluslararası ölçekte tescillenmesinden büyük gurur duyuyoruz. EcoVadis değerlendirmesinde yüzde 35'lik dilime girerek kazandığımız Bronz Madalya, sadece bir ödül değil, aynı zamanda 2050 Net-Sıfır hedefimize yönelik kararlılığımızın ve ESG alanında yürüttüğümüz titiz çalışmaların da somut bir göstergesi. Düşük karbonlu bir gelecek inşa etmek adına karbon azaltım taahhütlerimize bağlı kalırken, dijitalleşme ve ileri veri analitiği çözümlerimizle üretim süreçlerimizi optimize etmeye, yüksek katkılı ve düşük emisyonlu ürün portföyümüzle sektöre rol model olmaya devam ediyoruz. Küresel pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken, çevreye duyarlı yatırım hamlelerimizle yarının dünyasına değer katmayı sürdüreceğiz.'