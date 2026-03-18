KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de bayram öncesi tarihi çarşılarda yoğunluk başlarken, çarşı esnafı bayram hareketliliğinin arefe günü zirveye ulaşmasını bekliyor.

Kırşehir'de Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında alışverişe çıkan vatandaşlar, Zanaatkarlar, Ahi ve Ünal Çarşı esnafının yüzünü güldürdü. Özellikle ayakkabı ve giyim sektöründe kısmi bir hareketlilik gözlemlenirken, esnaf asıl yoğunluğun arife günü yaşanacağını ifade ediyor. Ayakkabıcı esnafı Ayvaz Şenlik, vatandaşların yalnızca yeni ürün almakla kalmadığını, aynı zamanda tamir işlerine de yöneldiğini belirtti. Şenlik, 'Bayram öncesi hem satışlarımızda hem de tamir işlerinde artış var. İnsanlar eski ayakkabılarını da değerlendiriyor' dedi.

Esnaf Hüseyin Kılıçoğlu ise çarşılarda beklenen yoğunluğun henüz tam anlamıyla oluşmadığını belirtti. Kılıçoğlu, 'Şu an hareketlilik başladı ama istediğimiz seviyede değil. Arefe günüyle birlikte ciddi bir yoğunluk bekliyoruz' şeklinde konuştu.

Tarihi çarşılarda bayram alışverişinin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.