Çorum'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde şehitler düzenlenen törende dualarla anıldı. 2016 yılında şehit düşen eşinin kabrini ziyaret Gülay Erkoç, 'Burası benim damsız ilk evim' diyerek duygularını ifade etti.

Çorum'da, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Çorum Şehitliği'nde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehitlik anıtına çelenkler sunuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin icra edildiği törende şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Tören dua edilmesiyle sona erdi.

'Milli değerlerimize sahip çıkarak müreffeh bir ülkeyi gelecek kuşaklara aktaracağız'

Törende konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, 'Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Cennet vatanımızı savunmak uğruna gözünüzü kırpmadan canlarınızı feda ettiniz. Bu eşsiz fedakârlığınız, milletimizin gönlünde ebediyen yaşayacak; sergilediğiniz kahramanlıklar, şanlı tarihimizin altın sayfalarında daima onurla anılacaktır. Bizler de kanlarınızla sulayarak bizlere emanet ettiğiniz bu cennet vatanı her daim koruyacak, istiklalimizden ve istikbalimizden asla taviz vermeyeceğiz. Çanakkale ruhunu miras alan nesiller olarak geleceğimizi güvenle inşa etmek için var gücümüzle çalışacak, milli değerlerimize sahip çıkarak müreffeh bir ülkeyi gelecek kuşaklara aktaracağız. Bu düşüncelerle Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutluyoruz' dedi.

2016 yılında Mardin'in Derik ilçesinde teröristlerce şehit edilen Uzman Çavuş Oğuz Emre Erkoç'un eşi Gülay Erkoç da Şehitler Günü'nde eşinin kabrini ziyaret ederek dua etti. Eşinin Ramazan Bayramı'na 10 gün kala şehit düştüğünü söyleyen Gülay Erkoç, 'İki çocuğum var. Yaklaşık 10 yıldır buradayız. Burası bizim evimiz. Her zaman söylüyorum, ilk geldiğim günden itibaren de ifade ediyorum. Burası benim damsız evim, çatısı olmayan evim, ilk evim. Çorum'daki tek yerim. Bugüne özel olarak misafirlerimizi kendi evimizde, asıl evimizde ağırlamak için buradayız. Bugün, bayramın iki gün öncesi. Yarın bayrama bir gün kalacak, ertesi gün bayram. Eşim de bayrama 10 gün kala, Ramazan ayında şehit olmuştu. Bu nedenle Ramazan benim için o günden sonra bambaşka bir anlam kazandı. Bu yıl da yine Ramazan'a denk geldi. Yarın da buradayız, bayram günü de buradayız. Bekleriz. Biz sadece bugün değil, her zaman anıyoruz. Bugünün en güzel yanlarından biri Ramazan'a denk gelmesi. Ancak bugün buranın haline bakınca çok puslu, sanki üzgün gibi. Bu vesileyle tüm vatan evlatlarının ruhu şad, mekanları cennet olsun. Biz onların yanındayız. Ben eşi olarak buradayım, onun yanındayım. Aslında söylenecek çok şey var. En başta şunu söyleyeyim. Çok özledik. Burada bu şekilde olmak elbette gurur verici ama özlemi apayrı' diye konuştu.

Anma programına Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz, Garnizon Komutanı Mühendis Albay Fatih Yiğit, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak, protokol üyeleri, şehit aileleri, siyasi parti üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.