Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Furkan Başar, çarşı esnafı ile bir araya geldi.

Bayram hazırlıkları nedeniyle yoğun günler geçiren esnafı ziyaret eden Kaymakam Furkan Başar, çarşıda samimi sohbetler gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Kaymakam Başar, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurguladı. Ziyaret sırasında konuşan Kaymakam Başar, Orta Doğu'da yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye'de huzur ve refah ortamının sürdüğünü ifade etti. Ramazan Bayramının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirten Kaymakam Başar, ''Çok şükür ülkemizde mevcut huzurun ve refahın, İslam aleminin dini bayramı olan Ramazan Bayramının bereketiyle yaşandığını görüyoruz. Biz devlet olarak daima esnafımızın ve vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz'' dedi.

Kaymakam Başar ayrıca, Türkiye'nin liderliğiyle bölgede yaşanan sorunların aşılacağına inandığını dile getirerek, tüm İslam coğrafyasında barış ve huzurun hakim olması temennisinde bulundu. Kaymakam Başar, tüm vatandaşların Ramazan Bayramını tebrik etti.