Batman'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Şehir merkezinde belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda önemli miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet şarjör ve 101 adet mühimmat bulundu. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, olayla bağlantılı oldukları tespit edilen M.K. ve Y.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Beşiri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.