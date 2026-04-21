Batman'ın Sason ilçesinde, grup köy yoluna düşen dev kayalar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. 10'un üzerinde köye bağlantı sağlayan Geçitili-Dörtbölük grup köy yolu, sabah saatlerinde meydana gelen olayın ardından araç geçişine kapandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde ilçe merkezine gitmek üzere yola çıkan köylüler, Karşıyaka Mahallesi üst kesiminde yola düşen büyük kayalarla karşılaştı. Yolun tamamen kapanması nedeniyle araç geçişi sağlanamazken, vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgede ulaşımın aksamasıyla birlikte çok sayıda köyün ilçe merkeziyle bağlantısı kesildi. Köylüler, yolun bir an önce açılması için ekiplerin müdahalesini bekliyor.