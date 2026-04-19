Batman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Aram Tigran Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada H.V. (20) vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.