Eskişehir İnönü Belediyesi ilçeye bağlı dış mahallelerde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçenin Kümbet Yeniköy mahallesinde mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda stabilize malzeme serilerek ihtiyaç duyulan alanlarda yol yapım çalışması gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’nın talimatları ile mahalle çevresinde ihtiyaç duyulan iki kilometrelik bölümde belediyeye ait iş makineleri ile gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını talepler doğrultusunda ilçeye bağlı dış mahallelerde devam edileceği bildirildi.

Mahallede gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarından memnuniyet duyan Kümbet Yeniköy sakinleri İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’ya ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.