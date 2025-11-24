Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3'ncü sınıf öğrencileri Öğretmenler Günü'nü işaret diliyle kutladı.

İlçedeki Şakir Lakşe İlkokulu 3/D sınıfı, anlamlı bir çalışmaya imza attı. Sınıf öğretmeni Ebru Yüksel tarafından serbest etkinlik derslerinde verilen Türk işaret dili eğitimi, 24 Kasım'da özel bir sürprize dönüştü. Öğrenciler, öğrendikleri işaret diliyle hazırladıkları kısa gösteri eşliğinde Öğretmenler Günü'nü işaret diliyle kutladı. Etkinlikte öğrenciler, 'Öğretmenler Günü Kutlu Olsun' mesajını işaret diliyle ifade ederek öğretmenlerine unutulmaz bir hediye sundu.