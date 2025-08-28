Beyağaç Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez Kültür ve Tarhana Festivali olarak gerçekleştirilen 14. Hüseyin Çokal Yağlı Güreşleri büyük bir coşkuyla başladı. Festivalin ilk gününde sahne alan Selim Baykal ve Efe Göngör, Beyağaçlılara unutulmaz bir gece yaşatırken; Başkan Sezayi Pütün, "’Beyağaç gülen insanların yaşadığı bir ilçe olacak’ diye söz vermiştik, bunun için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Beyağaç Belediyesi tarafından Beyağaç’ın doğal güzelliklerini, kültürünü ve tarhanasını dünyaya duyurmak amacıyla düzenlenen ve 4. Hüseyin Çokal Yağlı Güreşleriyle birleştirilen Beyağaç Kültür ve Tarhana Festivali coşkuyla başladı. Selim Baykal ve Efe Güngör konserleriyle başlayan festivalde, vatandaşlar keyifli zaman geçirdi. "Ege’nin Ferdi Tayfur’u" olarak bilinen Selim Baykal’ın seslendirdiği şarkılarla hüzünlenip nostaljiyi yaşayan Beyağaçlılar, Denizli’nin sevilen seslerinden Efe Güngör konseyiyle doyasıya eğlendi.

Efe Güngör, konserinin sonunda Beyağaçlı 8 yaşındaki görme engelli küçük hayranını İkra Saldamlı’yı sahneye alarak onunla birlikte düet yaptı. Sesi ve öz güveniyle takdir toplayan küçük İkra, Beyağaçlı vatandaşlar tarafından alkışlandı.

Mutlu bir Beyağaç için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirten Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Festivalimiz kapsamında, 100 yıllardan beri süre gelen bizlere atalarımızdan yadigar kalan etkinliklerimiz için yarın Kartal Gölüne gideceğiz. Şuanda Kartal gölünde de kamp kuran muhteşem kalabalık var. 14’üncünü gerçekleştirecek olduğumuz Hüseyin Çokal Yağlı Güreşleri bu sezon büyük bir coşku dolu ve eğlenceli Kültür ve Tarhana Festivali ile beraber mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sene etkinliklerimizi biraz daha canlılık katarak ve Beyağaç’a tanıtarak festivale 4 güne çıkardık. Gün boyu yorulan vatandaşlarımız akşamları buraya gelerek eğleniyor. Bu sene gibi gelecek senelerde festivallerimiz devam edecek. 15 tane kemerli güreşçimiz ve toplamda 36 başpehlivan bulunuyor. Cumartesiye kadar başvuran güreşçilerimizin 40’a ulaşacağını düşünüyoruz. Toplamda ise 700’ün üzerinde güreşçimiz yer alacak. Beyağaç’ta egenin kırkpınarını yapıyoruz. Ege’de yapılan en büyük yağlı pehlivan güreşlerini bu sene burada yapacağız" dedi.

7 asırlık gelenek yaşatılacak

Kartal Gölünde gerçekleşen 7 asırlık geleneği sürdürdüklerini ifade eden Başkan Pütün, "Her yılın Ağustos ayının son Perşembesi yapılmakta olan Eren Dede etkinliklerini de 28 Ağustosta yapacağız. Eren Dede etkinliği için sabah 5’de Kartal Gölünde olacağız. Sonrasında ise yaya olarak anıt mezarının olduğu noktaya gideceğiz. Orada adaklarımızı adayıp, dualarımızı edip ve namazımı kılacağız. Bu mirası korumak için son derece itinalı ve titiz davranıyoruz. Eren Dede Etkinliği için Muğla’dan, Antalya’dan ve Denizli’den gelen misafirler bulunuyor. Çiçek Baba Dağının 2 bin 200 metre yüksekliğinde buluşuyoruz. 31 Mart 2025’de seçimlerinde başkan seçildiğimizde söz verdiğimiz gibi sözlerimizi teker teker yerine getirmeye çalışıyoruz. ’Beyağaç gülen insanların yaşadığı bir ilçe olacak’ diye söz vermiştik, bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Bu vizyonda ilerliyoruz. Bizim telefonumuz 24 saat boyunca açıktır. 7 24 çalışmaktayız. Her saat her gün Beyağaç için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

İlk günden büyük coşkuya sahne olan festival, Çiçek Baba Dağında düzenlenecek Eren Dede etkinliklerinin yanı sıra Serkan Dumano ve Nurcan Altınok konserleriyle devam edecek. Festivalin üçüncü günü ise Mustafa Yıldızdoğan sahne alacak ve 30 Ağustos Cumartesi Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleriyle festival son bulacak. Yağlı güreşlerde Ali Gürbüz ve İsmail Balaban olmak üzere 40 başpehlivan er meydanına çıkacak.