Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin "İletişim Buluşmaları" etkinliğinin ilki, Şener Şen Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü, İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emrah Gülmez’in yaptığı ’Geleceğin iletişimcisi’ öğrencilerini, içerik üreticisi Tacettin Katip ile bir araya getiren etkinlikte, "İçerik Üreticisi Nasıl Olunur" konusu ele alındı.

Influencer ve içerik üreticisi arasındaki farkın özellikle belirtildiği etkinlikte, kendi deneyimlediği ürünlerin daha çok ilgisini çektiği, influencer olarak paylaşacağı ürün ya da uygulamaları da buna göre seçtiğini ifade eden Tacettein Katip, Yours İstanbul Influencer Ajansı ile birlikte çalıştığını kaydetti. Ajansların influencerlarla tematik olarak çalıştıklarını, bu anlamda içerik üreticilerinin ve influencerların teknoloji, kozmetik, moda gibi konularda paylaşım ve tercihleri doğrultusunda seçildiğini vurguladı.

"Bir dönem ’hayalet yazarlık’ yaptım"

Katip, kendi içerik üreticisi olması sürecini şöyle anlattı:

"Sosyal medyada fazla üretimim yoktu. Bir dönem ‘hayalet yazarlık’ yaptım. BKM’de metin yazarlığı yaptım. Kendim için çalışmaya karar verip bir dizi senaryosu yazdım. Kurgu yapmayı çok seviyordum. Telefonuma temel başlangıç seviyesinde bir kurgu programı indirmiştim. Telefonumun galerisinde paylaşmadığım ama çektiğim bir sürü video olduğunu fark ettim. O videoları kurguladım ve kendimce o zaman içinde bulunduğum ruh haline bağlı olarak, biraz depresif biraz ironik bir video ortaya çıkardım. Videoyu sosyal medyamda paylaştım ve takipçi sayım bir ayda 360 kişiden 100 bin kişiye çıktı."

"Özgün ve yeni bir şey bulmak zor"

Özgün ve yeni bir içerik bulmanın bu dönemde çok zor olduğunun altını çizen içerik üreticisi Tacettin Katip, sosyal medyada kullanıcıların içerikleri birbirleriyle paylaşırken genellikle özgünlüğe değil ilgilerini çekmelerine ve komik olmasına odaklandıklarını belirtti. Ajansın yönlendirmesiyle paylaştığı birçok yeniden uyarlama içeriğin de özgün olanlardan daha fazla izlendiğini ve paylaşıldığını sözlerine ekledi. Katip konuşmasının devamında, "Sosyal medya uygulamalarının algoritmaları yeniden uyarlama işlere daha çok önem veriyor. Fazla izlenme almak için bu tarz içerikler üretiyor ve paylaşıyoruz. Ama özgünlük ve biricikliğin değerinin, emeğin öneminin farkında olan bir insanım. Bu nedenle işi sürdürebilir kılmak için yaptığım içeriklerin yanında özgün işler oluşturmaya çalışmaya da devam ediyorum. Bana ait bu tarz içerikler beni de daha çok tatmin ediyor" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden gelen soruları da cevaplayan Katip, gelişen teknolojinin içerik üretimini nasıl etkileyeceği üzerine düşüncelerini paylaştı ve yapay zekânın hatırı sayılır bir arşiv oluştuğunu, kendisinin de işlerinde yapay zekâdan zaman zaman yararlandığını belirtti. Tacettin Kâtip, yapay zekânın bu alanı tamamen domine edemeyeceğini, insanların her zaman insan hikayelerini, kendileriyle bağdaştırabildikleri insanları izlemeye ihtiyaç duyacağını düşündüğünü vurgulayarak konuşmasına son verdi.