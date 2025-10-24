Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelmek amacıyla bir dizi okul ziyareti gerçekleştirdi. Muhammed Özdemirci, program kapsamında İçel Anadolu Lisesi, Mezitli 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu, Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Davultepe Anaokulunu ziyaret etti.

Okullarda öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, öğrencilerle yakından ilgilenerek gelecek hayalleri üzerine samimi sohbetler gerçekleştirdi. Ziyaret ettiği sınıflarda öğrencilerle buluşan Muhammed Özdemirci, Müdürlük olarak her zaman öğrencilerin mutluluğu ve vatana millete hayırlı birer insan olmaları için çalıştıklarını vurguladı.

Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek tanışan Muhammed Özdemirci, mesleki yaklaşımlarına dair, "İşimiz öğrenciye temas etmek, öğrenciye temas ederken de gönlümüzü ortaya koymak" ifadelerini kullandı. Özdemirci, öğretmenlere eğitim öğretime sunacakları katkılardan dolayı şimdiden teşekkür etti. Mersin'de dört yüz üç bin öğrenci bulunduğunu belirten Özdemirci, "Her bir çocuğu kendi çocuğumuz gibi görecek, ona öyle yaklaşacağız. Çocuğumuzun öğretmeninin nasıl olmasını istiyorsak bizler de öyle öğretmenler olmalıyız. Çocuklarımızı sadece akademik anlamda değil, sosyal ve kültürel anlamda da çok yönlü olarak yetiştireceğiz. Bu yolda sizlerle iş birliği içerisinde olmak çok kıymetli. İşin içinde öğretmen varsa, öğretmenin gönlü ve vicdanı varsa eğitim öğretim daha da anlam kazanıyor. Bizim kapımız sizlere ve çocuklarımıza her zaman açık." diyerek öğretmenlere destek mesajı verdi ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Muhammed Özdemirci, okullarda en dikkat çeken şeyin öğrencilerin kendilerini rahatlıkla ifade ettikleri olduğunun altını çizerek, "Bu ifade edebilme yeteneği Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'mizin sahadaki en iyi yansımalarıdır" değerlendirmesini yaptı.

Ziyaret ettiği tüm okullarda incelemelerde bulunan Muhammed Özdemirci, okul idarelerine de çalışmalarında başarılar diledi.

Okul ziyaretlerinde İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci'ye Mezitli İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Badas, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri Bayram Duman ve Önder Sarı eşlik etti.