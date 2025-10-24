Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçede ihtiyaç duyulan mahallelerde sokak yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğünün teknik ekibinin sahada tespitleri, muhtarların ve vatandaşların talepleri doğrultusunda hazırlanan çalışma programı titizlikle uygulanıyor. Eldeki imkanların en verimli şekilde kullanıldığı çalışmalar sonucu sokakların görünümü değişmeye başladı.

Çalışmalar bu hafta 7 mahallede yoğunlaştı

Hazırladığı plan ve program kapsamında, güçlendirilen araç ve ekipman desteği ile Akdeniz’e hizmet veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Barış, Cami Şerif, Çankaya, Güneş, Hamidiye, Üçocak ve Kiremithane mahallelerinin onlarca sokağında kilitli parke taşı yenileme, kaldırım, karo ve bordür tamiratı çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmaların sürdüğü 7 mahallenin yanı sıra farklı mahallelerin sokaklarında asfalt yama hizmeti de veren belediye ekipleri, Karaduvar ile Çilek mahallelerinde araçların süratini kesen kasisler yaparak sokakları yayalar için daha güvenli hale getirdi.

Çalışmaları değerlendiren Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener; "Belediyemizin imkanlarını en verimli şekilde kullanarak çalışmaya devam edeceğiz. Fen İşleri Müdürlüğümüze, temposunu her hafta artırdıkları yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Akdeniz’de ulaşım konforunu yükselten hizmetlerimiz kesintisiz devam edecek" dedi.