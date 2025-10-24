Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ’destek büyükşehirden üretim çiftçiden’ sloganıyla düzenlenen ’Küçükbaş Hayvan, Yem, Nergis Soğanı, Mısır Flake, Sıvı Gübre ve Güneş Paneli Dağıtım Töreni’ne katıldı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde yürütülen projeler kapsamında, Eski Mezitli Mahalle Muhtarlığı önünde düzenlenen törende, bin 427 üretici ve yetiştiriciye toplam 85 milyon 687 bin TL değerinde destek sağlandı.

"Çalışan, üreten insandan zarar gelmez"

Konuşmasında üretimin önemine vurgu yapan Başkan Seçer, "Çalışan, üreten, alın terinin değerini bilen insandan zarar gelmez. Üretime destek, alın teri dökmek, helalinden kazanmak kadar hayırlı bir şey yok" dedi.

’Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projesinin 6. yılına girdiklerini belirten Seçer, bugüne kadar 9 bin küçükbaş hayvanın yetiştiricilere dağıtıldığını söyledi. Projeden faydalanan üreticilerin yem ve veteriner hizmetlerinin de ücretsiz olarak karşılandığını ifade etti.

"Paranın çarçur edilmemesi işte böyle sağlanır"

Dağıtımı yapılan desteklerin toplam maliyetinin 85 milyon 687 bin TL olduğunu, ancak Mersin Büyükşehir Belediyesinin kasasından 47 milyon 587 bin TL çıktığına dikkat çeken Seçer, aradaki 37 milyon 500 bin TL’nin ise önceki yıllarda dağıtımı yapılan küçükbaş hayvanların yavrularının toplanması ile sağlandığını söyledi. 6. yılına giren projede şimdiye kadar 300 üreticiye toplam 7 bin 500 küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldığının bilgisini paylaşan Seçer, "Bu yılla birlikte üretici sayımız 360 olacak ve bugün dağıtacağımız 1500 hayvanla birlikte 9 bin küçükbaş hayvan dağıtmış olacağız. Bu 1500 hayvan artık önceki yıllarda dağıtım yaptığımız üreticilerimizden geliyor ve biz onu yeni üreticilere veriyoruz. Yeni üretim çiftlikleri kuruyoruz. ‘Sonuç alıcı proje’ dediğin budur. Paranın, kaynağın çarçur edilmemesi işte böyle sağlanır, ülkeler böyle büyüyor" ifadelerini kullandı.

Kadın üreticilere pozitif ayrımcılık

Küçükbaş hayvan desteğinden faydalanan 360 üreticiden 198’inin kadın olduğunu açıklayan Seçer, "Kadınlar çalışmak istiyor, üretmek istiyor. Devletin görevi de bunu görmek ve destek olmaktır" şeklinde konuştu.

Seçer, konar-göçer Yörükler için verilen güneş paneli desteğinin yıl sonuna kadar 400 adede ulaşacağını söyledi. Ayrıca zirai dondan zarar gören 6 bin 500 üreticiye 390 bin litre sıvı gübre desteği sağlandığını, süt üreticilerine yüzde 50 hibeli yem desteği verildiğini ve 90 bin adet nergis soğanı dağıtılacağını kaydetti.

"Tarımda inovasyon merkezi geliyor"

Seçer, Halkkent’te kurulacak Tarımsal İnovasyon Merkezi hakkında da bilgi vererek, "Çocuklar için tarım alanları, hidroponik tarım uygulamaları ve üretim eğitimlerinin yapılacağı bir merkez kuruyoruz. Tarımsal bilinci artıracağız" ifadelerini kullandı.

Sulama kooperatiflerine yüzde 50 hibeli Güneş Enerji Santrali (GES) Desteği başlattıklarını söyleyen Seçer, balıkçılar için planlanan ’Modern Balık ve Su Ürünleri Hali’nin 2026 programına alındığını duyurdu.

"Vatandaşın sevgisi bizi daha çok çalıştırıyor"

Mersin’de hizmetlerin kesintisiz süreceğini vurgulayan Seçer, "Vatandaşın sevgisi ve saygısı bizim çalışma isteğimizi artırıyor. En güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Her şey ülkemiz ve çocuklarımızın geleceği için" dedi.