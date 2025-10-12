Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Mersin Eğitim Akademisi, eğitimde yenilikçi yaklaşımları güçlendirmek, sınıf içi etkileşimi artırmak ve öğrenmeyi eğlenceli hâle getirmek amacıyla öğretmenlere yönelik özel bir etkinlik düzenledi.

Prof. Dr. Tolga Erdoğan tarafından sunulan “Eğitimde Oyun ve Drama Uygulamaları” semineri, okul öncesi ve ilkokul öğretmenleri ile psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Baştan sona interaktif bir yapıda ilerleyen seminer, öğretmenlere hem öğretici hem de eğlenceli anlar yaşattı. Katılımcılar, eğitim sürecinde oyunun ve dramanın gücünü deneyimleyerek öğrenmenin yeni boyutlarını keşfetti.

Seminerin açılışında konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, günümüzde eğitimin dinamik bir yolculuğa dönüştüğüne dikkat çekerek, bu süreçte oyun ve dramanın önemine vurgu yaptı. Durmuş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin beceri temelli eğitimi öne çıkardığını belirterek şunları söyledi:

“Başarının en büyük sırrı; her zaman çocukların öğrendiklerini fark edemeyecekleri kadar eğlenmelerini sağlamaktır. Oyun ve drama, çocukların doğal öğrenme biçimlerine en uygun, onların dünyasına dokunan ve öğrenmeyi eğlenceli, anlamlı ve kalıcı kılan en güçlü araçlardır.”

Durmuş, konuşmasında öğretmenliğin sanatsal yönüne de dikkat çekerek şu sözlerle duygusal bir mesaj verdi:

“Öğrenci, öğretmenin duasında büyüyen sessiz bir fidandır; onları gölgeyle değil, güneşle sulamalıyız. Unutmayalım ki bilgi aktarmak zanaattır; yürek dokumak sanattır. Öğretmen, bu iki ustalığın adıdır.”

Etkinlik boyunca öğretmenler; oyun ve drama tekniklerinin sınıf içi uygulamaları, öğrencilerin iletişim ve ifade becerilerini geliştirme yolları, motivasyon artırma stratejileri ve farklı yaş gruplarına uygun etkinlik tasarımları konularında mesleki becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Seminere, İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Eğitim Müfettişleri Başkanı Selçuk Yeşil, Mezitli İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Badas, müdürlük birim amirleri, merkez ilçelerin şube müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.