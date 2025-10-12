Mersin’in Anamur ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.

İlçeye bağlı 2 bin 300 rakımlı Kaşpazarı Yaylası’nda sabah saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yaylada yaşayan Yörükler, mevsimin ilk karının düşmesiyle birlikte beyaza bürünen doğayı cep telefonlarıyla görüntüledi. Kısa sürede etkili olan kar yağışı, yayla çevresinde beyaz bir görüntü oluşturdu.

Fırtına sokağı birbirine kattı

Öte yandan Mersin’in merkez ilçeleri ile diğer ilçe merkezlerinde ise yağmur etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan yağış aralıklarla devam ederken, bazı bölgelerde küçük su birikintileri oluştu. Merkez Yenişehir ilçesindeki bir sokakta ise yağışla birlikte oluşan kısa süreli fırtına iş yerleri önündeki eşyaları yola savurdu. Hazırlıksız yakalananlar yakındaki kafelere sığındı.

Meteoroloji yetkilileri, hafta boyunca bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesinin beklendiğini ifade etti.