Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Toplantıda 7527 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 5199 sayılı "Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği" kapsamında sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalar, alınacak tedbirler ve öneriler değerlendirildi. İnsan, hayvan ve çevre sağlığı için alınması gereken önlemler ele alındı. Sahipsiz hayvanların toplanılması, rehabilitasyonu, barındırılması ve sahiplendirilmesi ile hayvan bakımevlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Vali Aksoy, konuşmasının devamında ise; "Kanunlarımızın öngördüğü standartlara uygun çalışmaları hep birlikte ortaya koymamız gerekiyor. Yeni kanunun getirdiği yükümlülükler ve diğer kurumlarımızın sunabileceği katkılar doğrultusunda, bu çalışmaları Eskişehir’de en iyi şekilde yürütmek için gayret içerisinde olmalıyız. Amacımız, Eskişehir olarak iyi bir çalışma ortaya koymaktır. Bu konuda katkı sağlayan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hep birlikte, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu, barındırılması ve sahiplendirilmesi ile ilgili çalışmaları en iyi şekilde hayata geçirelim. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Gerçekleştirilen toplantıya; Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Tepebaşı kaymakamı Sadettin Yücel, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu ve birçok sayıda önemli isim katılım sağladı. Toplantı karşılıklı görüş ve fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.