Eğitim-Bir-Sen Mersin 1 No’lu Şube Başkanı Ertuğrul Yıldız, ulaşım imkânının dahi bulunmadığı uzak yerlere yapılan atamaların öğretmenlerde mağduriyet yarattığını belirterek, bu uygulamanın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Eğitim Bir-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Resen çok uzak mesafelere yapılan atamalar büyük telaş ve kargaşa oluşturmuştur. Üyelerimizden yoğun şikâyetler alıyoruz. Bu mağduriyetlerin önlenmesi için resen atamaların iptal edilmesini Bakanlıktan bir kez daha talep ettik.”

Bakanlıkla yapılan görüşmelerde, tercihleri dışında atanan öğretmenlerin taleplerinin yeniden alınacağı, ilçe gruplarının gözden geçirileceği ve norm güncellemelerinin hızla tamamlanacağı yönünde bilgi aldıklarını aktaran Yıldız, sürecin takipçisi olduklarını vurguladı.

Sendika olarak hukuki destek sağladıklarını da ifade eden Yıldız, “Aile Yılı’nda aileleri zora sokan uygulamalara son verilmeli, rızaya dayalı insani çözümler üretilmelidir” dedi.